Replica Q&A Tech 8 aprile 2020: dal controller DualSense di PS5 alle TV

Per quei pochi che non lo sapessero, recentemente è stato annunciato il controller ufficiale di PS5, chiamato DualSense. Ovviamente, è questo il tema cardine della puntata del classico Q&A Tech andata in onda l'8 aprile 2020, in compagnia di Alessio Ferraiuolo, responsabile della sezione Tech di Everyeye.it, e Tommaso "Todd" Montagnoli.

Come al solito, la live streaming è stata trasmessa tramite il nostro canale Twitch, a cui vi invitiamo ad iscrivervi per partecipare alle prossime dirette e interagire con la redazione. Chiaramente, nel corso della puntata non si è parlato solamente di DualSense, ma c'è anche stato modo di entrare in svariati campi, in base alle domande effettuate dagli utenti. Ad esempio, si è parlato dei televisori e delle novità che potrebbero essere rilasciate nel corso dei prossimi anni, in vista dell'arrivo delle console nextgen.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente, visto il periodo attuale, abbiamo deciso di potenziare il nostro palinsesto di dirette su Twitch. Abbiamo quindi dato il via all'iniziativa EveryDay, che vi tiene compagnia ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00, ma chiaramente ci sono anche molte altre dirette nel corso del giorno (come potete vedere nel palinsesto presente nella pagina iniziale di Everyeye). Per farvi degli esempi concreti, recentemente vi abbiamo portato anche diversi ospiti, come ilGattosulTubo (su Twitch trovate la replica della chiacchierata con il nostro Francesco Fossetti).

Immagine di questa puntata (si trova qui sotto): Sony DualSense (il controller ufficiale di PS5).