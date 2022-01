Report: nel 2022 l'85% dei PC avrà una CPU Intel, solo il 15% userà processori AMD

A poche ore di distanza dalla pubblicazione dei risultati finanziari di Intel per il 2021, è un report della banca di investimenti KeyBank a fornire una serie di dati e statistiche sulle CPU Intel di nuova generazione, in particolare a confronto con i processori della sua principale rivale, AMD.

Partendo dal mercato dei laptop, qui è Intel a detenere un quasi-monopolio, con il 77,8% del mercato, mentre AMD deve "accontentarsi" del 22,2% rimanente. Tuttavia, sia Intel che AMD, a livelli assoluti, hanno fatto registrare un declino delle vendite del 6% nell'ultimo trimestre, dovuto tuttavia all'imminente lancio dei primi laptop con le CPU di nuova generazione di entrambi i produttori.

KeyBank ha anche spiegato che i risultati ottenuti dalle CPU Alder Lake sono ottimi, poiché esse garantiscono un miglioramento delle performance del 50% rispetto alle CPU Tiger Lake di undicesima generazione, al netto di un aumento dei costi solo del 10%. ciò ha spinto diversi produttori di desktop e laptop ad affidarsi ad Intel per i propri dispositivi, allargando la forbice tra le due aziende, che nel 2022 potrebbero raggiungere l'85% (Intel) e il 15% del mercato (AMD).

A spiegare i motivi della perdita di quote di mercato da parte di AMD, oltre all'ottima qualità delle CPU Intel, potrebbe essere anche la difficoltà di AMD nel reperire i wafer per i propri chip, specie nel mercato consumer. Per questo stesso motivo, AMD starebbe dando la priorità ai server e ai datacenter, due mercati relativamente ai quali l'azienda dovrebbe avere meno problemi nel reperimento dei chip.

KeyBank ha anche previsto un aumento del 10% del mercato server, che potrebbe spiegare perché AMD intenda investirvi più pesantemente che in passato. Al momento, inoltre, il mercato server è dominato da AMD, che ha appena lanciato la lineup Milan-X e che dovrebbe presentare la serie di chip Genoa verso la fine del 2022, in concomitanza con le CPU Sapphire Rapids-SP Xeon di Intel.

Nel mercato server e datacenter, dunque, le posizioni di Intel e AMD potrebbero invertirsi, con un guadagno di una fetta di mercato pari al 20% per quest'ultima ai danni della prima. Ciò dipende anche dal fatto che, nonostante l'annuncio delle CPU Sapphire Rapids nel terzo trimestre del 2022, secondo KeyBank Intel non inizierà la produzione di massa dei prossimi Xeon prima di fine 2022, ovvero prima del quarto trimestre dell'anno.