Report: Samsung Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1 soffrono di problemi di surriscaldamento?

Brutte notizie per gli amanti dei telefoni Android: a quanto pare, il 2022 sarà un anno segnato da problemi di overheating per gli smartphone, poiché un report di PhoneArena suggerisce che Samsung Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen e Mediatek Dimensity 9000 hanno problemi di surriscaldamento che potrebbero riflettersi su tutti i device del nuovo anno.

MediaTek Dimensity 9000 è stato annunciato a fine novembre 2021, ed utilizza il processo produttivo a 4 nm di TSMC. Al contrario, Snapdragon 8 Gen 1 è stato lanciato il mese successivo, mentre Exynos 2200 non è ancora stato mostrato ufficialmente, da Samsung: entrambi i chipset, comunque, utilizzano il nodo a 4 nm di Samsung Foundry, un processo produttivo completamente diverso da quello di TSMC, che però dovrebbe causare gli stessi problemi alle temperature dei SoC sotto sforzo.

Dei leak sul surriscaldamento di Snapdragon 8 Gen 1 sono già trapelati in rete a ottobre 2021 e poi a dicembre, quando il leaker Ice Universe aveva scritto su Twitter che "Sui telefoni Motorola, i test estremi di Snapdragon 8 Gen 1 sono molto caldi. Per favore, siate mentalmente preparati: il 2022 potrebbe essere "CALDO" per i vostri smartphone Android".

In effetti, grazie ai test effettuati su Moto Edge X30 gli esperti hanno scoperto che il SoC è del 15% più potente dello Snapdragon 888, ma anche il 33% meno efficiente, consumando il 70% in più di batteria del telefono. Per via del processo produttivo a 4 nm di TSMC, più avanzato di quello di Samsung Foundry, MediaTek Dimensity 9000 dovrebbe essere più efficiente sia di Snapdragon 8 Gen 1 che di Samsung Exynos 2200, tanto che Qualcomm starebbe pensando di affidarsi a TSMC per i suoi prossimi chipset: a quanto pare, però, anche il chipset di MediaTek dovrebbe avere problemi di overheating, benché più contenuti delle controparti.

Per quanto riguarda Exynos 2200, quelle dei leaker per il momento sono solo speculazioni: il chipset è prodotto con lo stesso nodo dello Snapdragon 8 Gen 1, dunque sembra naturale pensare che anch'esso soffra di surriscaldamento, ma non vi sono ancora test che diano conferme in merito, poiché Exynos 2200 sarà presentato al pubblico solo l'11 gennaio.