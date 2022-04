Report e il servizio sui cyber legionari: 'attacco DDoS per isolare la Russia'

Vi ricordate della IT Army voluta da Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell'Ucraina, per contrastare anche a livello informatico le azioni della Russia? Ebbene, il programma nostrano Report è andato a indagare in merito a cosa sta accadendo in tal senso.

A tal proposito, il canale Telegram messo in piedi da Fedorov ha a quanto pare superato in pochi giorni i 300.000 iscritti, componendo così la "IT Army" che il ministro ucraino aveva chiesto. Tra coloro che hanno risposto alla "chiamata", c'è anche il team italiano Fearless Security, come mostrato da Report. Insomma, molti volontari civili stanno cercando di aiutare l'Ucraina in questo modo.

Ma quali sono le principali attività svolte dalla "IT Army"? Un anonimo membro del gruppo Fearless Security ha spiegato ai microfoni di Report che parte delle operazioni consiste nel veicolare messaggi alla popolazione russa, ad esempio facendo comparire su determinati siti Web messaggi come "fermiamo il massacro in Ucraina". Tuttavia, c'è anche chi si occupa di perpetrare attacchi DDoS. In parole povere, si cerca di "rendere inaccessibili" alcuni siti Web russi indicati dalla "IT Army".

Al netto di questo, nella puntata di Report andata in onda su Rai 3 nella giornata del 18 aprile 2022 è stato intervistato, sempre nell'ambito del servizio chiamato "I cyber legionari", anche il cofondatore e amministratore delegato di una startup legata al mondo della cybersecurity e Web3, coinvolta nella situazione legata all'Ucraina (in quanto fornisce un software relativo agli attacchi DDoS, che utilizza il computer di volontari per perpetrare gli attacchi, è collegato a una criptovaluta e mira a essere utilizzato da 100.000 utenti, ma la questione è "intricata").

Una risposta data dal succitato cofondatore fa emergere cosa vogliono fare alcuni dei "cyber legionari": "il nostro obiettivo è lanciare un attacco DDoS così grande da mandare in tilt tutte le porte di accesso all'Internet russo contemporaneamente. A quel punto, la Russia non avrà altra opzione che isolare il suo Internet dal resto del mondo". Insomma, dal servizio di Report sono emerse diverse questioni non di poco conto.

Consigliamo in ogni caso di approfondire integralmente il servizio citato in questa sede: potete farlo mediante il portale ufficiale della Rai, che mette a disposizione la replica del servizio "I cyber legionari", andato in onda relativamente al programma Report. Infatti, nel servizio realizzato da Giuliano Marrucci (con collaborazione di Eleonora Zocca) si fa riferimento anche a questioni come le conseguenze a cui può andare incontro chi si "inserisce in un conflitto" a livello informatico e molto altro. Insomma, in questa sede risultava interessante mettervi a conoscenza del servizio, ma per tutti i dettagli del caso potreste voler fare riferimento alla fonte.