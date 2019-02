Report Unicef: il 90% dei giovanissimi italiani è sul web, più che negli USA

È stato pubblicato l'annuale report di Unicef sull'utilizzo del web da parte dei giovanissimi. Si parla della percentuale di popolazione under 24 che usa regolarmente internet in ogni Paese, così come di altri fenomeni rilevanti, a partire da privacy e cyber bullismo.

Il 90,2% degli under 24 italiani (15-24) usa internet abitualmente, entrando nel dettaglio, l'89,8% delle ragazze e il 90,6% dei ragazzi. Numeri relativamente in linea con il resto del mondo sviluppato, dove i picchi si registrano in Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Malta e Slovenia dove la percentuale di ragazzi e ragazze connesse arriva addirittura al 100%. Sempre al vertice della classifica anche Regno Unito e Corea del Sud, con il 99.8% di teenager connessi.

Portogallo e Germania registrano un 99%, Spagna poco sotto con il 98%, Francia al 97%, e sorprendentemente sotto all'Italia gli Stati Uniti, con l'85,2% di teenager connessi.

Storia completamente diversa per Nigeria (4,6%), Bangladesh (11,8%), Pakistan (18,5%), Zimbabwe (25%) e Kenya (29,7%) che sono i Paesi che vedono il minor numero di under 24 con accesso al web.

Nel report Unicef si parla anche del fenomeno del cyber-bullismo nei Paesi ad alto reddito, dove la percentuale di ragazzini che subiscono comportamenti vessatori sul web oscillerebbe tra il 5% e il 21% a seconda del caso. Inoltre sarebbero le ragazze ad avere più possibilità di essere vittime di cyber-bullismo.