Quali sono i requisiti minimi dei PC per installare Windows 11?

Manca sempre meno al lancio di Windows 11 ed è tempo di fare il punto sui requisiti minimi richiesti dal nuovo sistema operativo per l'installazione sui PC.

Requisiti minimi di sistema di Windows 11

Di seguito i requisiti minimi comunicati da Microsoft attraverso la propria documentazione ufficiale:

Display: diagonale superiore ai 9 pollici con risoluzione HD (720p);

Processore: almeno 1 GHz con 2 o più core su CPU a 64 bit compatibile o SoC;

RAM: almeno 4 gigabyte;

Archiviazione: almeno 64 gigabyte;

Scheda video: compatibile con DirectX 12/WDDM 2.x;

TPM: Trusted Platform Module con versione 2.0;

Firmware di sistema: compatibile con UEFI abilitato per l'avvio protetto;

Connessione ad internet: necessaria per gli aggiornamenti. La Home Edition la richiede insieme ad un account Microsoft per completare la configurazione.

Tutti i dettagli sui requisiti minimi sono disponibili sulla pagina ufficiale di Microsoft. Il colosso di Redmond, in vista del possibile aggiornamento al nuovo OS consiglia anche di effettuare il backup dei dati in anticipo. Si tratta di una procedura che rientra nelle best pratice per scongiurare la possibile perdita di dati e documenti importanti in caso di problemi con la procedura di upgrade.

Microsoft ha confermato di recente che al lancio Windows 11 non supporterà le applicazioni Android, ma la funzione sarà aggiunta solo successivamente.