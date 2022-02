Quali sono i requisiti per avere la Tessera Sanitaria? Non sono scontati

Dopo avervi spiegato quali informazioni contiene la Tessera Sanitaria, affrontiamo un altro tema relativo al documento che permette di prenotare il vaccino o di accedere alle prestazioni sanitarie: la richiesta.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, il sistema più veloce per avere la Tessera Sanitaria sullo smartphone o in formato PDF è rappresentato dal Sistema Tessera Sanitaria, a cui si può accedere tramite SPID o CNS e che permette di richiedere rapidamente un duplicato. Alternativamente, invece, ci si può rivolgere all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate o all'ASL di competenza.

Ma quali sono i requisiti per avere la Tessera Sanitaria? Acclarato che la Tessera Sanitaria è completamente gratuita e che non è un documento di riconoscimento valido ai fini dell'espatrio, è bene sapere che viene rilasciata solo a coloro che:

Hanno un codice fiscale correttamente attribuito dall'Agenzia delle Entrate (qui potete scaricare il certificato di attribuzione del Codice Fiscale);

dall'Agenzia delle Entrate (qui potete scaricare il certificato di attribuzione del Codice Fiscale); Sono iscritti all'ASL di competenza e questa ha trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Se non si è provvisti di Codice Fiscale, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate più vicina il modello AA4/8, appositamente compilato ed accompagnato da un documento d'identità valido e non scaduta.

Insomma, per molti potrebbe non essere scontato richiedere la Tessera Sanitaria. Ecco perchè è necessario rispettare questi requisiti.