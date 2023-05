Quali sono i requisiti per il nuovo TikTok Creator Fund? Facciamo il punto

Il lancio del primo TikTok Creator Fund risale al lontano 2020, ma lo scorso marzo il social network cinese ha (ri)presentato l'iniziativa per migliorare gli introiti dei content creator presenti sulla piattaforma. Ma quali sono i requisiti richiesti da TikTok per entrare a far parte del Creator Fund?

Lo scopo del TikTok Creator Fund, chiamato anche TikTok Creativity Program, è quello di pagare gli utenti più popolari per i loro contenuti, in modo da favorire la pubblicazione continua di video e post sul social network e, probabilmente, anche per evitare che si verifichino migrazioni indesiderate verso altre piattaforme, quali Instagram e YouTube. Nel complesso, il fondo, che si sta gradualmente aprendo a sempre più utenti mediante un sistema ad invito, è pari a ben un miliardo di Dollari, che verranno elargiti a creator da tutto il mondo.

Il primo requisito per entrare a far parte del Creativity Program, come in molti si aspettavano, è quello di avere un seguito già consolidato sulla piattaforma: ciò significa possedere almeno 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni sui propri video negli ultimi 30 giorni. I creator che non raggiungeranno anche solo uno di questi due requisiti non potranno ottenere i benefit connessi al fondo.

In secondo luogo, i creator dovranno anche realizzare un certo numero di video più lunghi di un minuto per essere accettati nel programma. Si tratta di una mossa interessante per il social network di ByteDance: già a febbraio, TikTok aveva chiesto video "lunghi", cioè della durata di più di 60 secondi, ai suoi utenti, testimoniando come la piattaforma stia lentamente transitando verso la fruizione di contenuti di durata maggiore.

In parallelo al Creativity Program, comunque, il TikTok Creator Fund non verrà cancellato, ma rimarrà attivo. Non è chiaro però come (e se) il funzionamento dei due fondi si sovrapporrà, né tantomeno sappiamo come verrà gestito il denaro di questi due progetti: una delle grandi criticità del primo Creator Fund, spiega The Verge, era proprio il fatto che, secondo diversi creator, i compensi extra fossero gestiti in modo scorretto da TikTok, che premiava anche i video più virali con pochi dollari aggiuntivi di guadagno.