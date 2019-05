Resi Amazon, un azionista ha restituito un pacco direttamente a Jeff Bezos

Un insolito siparietto ha interrotto l'incontro annuale del CEO di Amazon con gli azionisti. Un uomo ha consegnato un pacco direttamente nelle mani del CEO dell'azienda. Aveva provato per quattro volte a chiedere un reso, senza successo.

"Mi dispiace che tu abbia dovuto usare questa sede inusuale per ottenere quello che sarebbe dovuta essere una task di routine", ha risposto Jeff Bezos, nel tentativo di non creare ulteriore scompiglio. L'uomo ha consegnato il pacco Amazon nelle mani del suo fondatore, nel corso di quello che è il più importante evento pubblico dedicato agli azionisti dell'azienda. Al momento del siparietto era in corso una sessione di domande e risposte.

"Ci sono altre persone che hanno qualcosa da restituire?", ha poi scherzato Bezos.

Amazon offre possibilità di reso che verosimilmente non hanno eguali in nessun altro e-store, complice un customer service puntuale e quasi istantaneo nel fornire ai clienti assistenza. Così appare sicuramente strano che l'uomo (anche lui un azionista di Amazon) non sia riuscito a trovare soddisfazione attraverso nessuno dei canali ufficiali.

Amazon ha preferito non commentare ulteriormente la vicenda, declinando la richiesta di chiarimenti da parte di Business Insider.

