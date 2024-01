La resilienza può essere allenata? Secondo gli esperti sì!

La resilienza, spesso percepita come un tratto innato, è in realtà un insieme di abilità che possono essere apprese e rafforzate nel tempo. Questa è la tesi sostenuta da un esperto nel campo della psicologia, che paragona la costruzione di questo tratto all'allenamento richiesto per scalare una montagna o eseguire un altro compito.

Definire questo termine può essere complicato: significa rimanere calmi di fronte allo stress? Riprendersi rapidamente? Crescere attraverso l'avversità? In sintesi, la resilienza è la capacità di gestire efficacemente lo stress (evitando l'insorgere dei capelli grigi prima del tempo). Non è una qualità statica o un attributo con cui si nasce, né una scelta di atteggiamento.

Invece, è un insieme di abilità che possono essere sviluppate ripetendo comportamenti specifici. Come per la forma fisica, non si possono ottenere addominali più forti semplicemente desiderandoli. Invece, è necessario ripetere esercizi specifici che rendano gli addominali più forti; la sola intenzione non basta. Lo stesso vale per il tratto che stiamo trattando oggi.

La resilienza può essere coltivata, ma ci sono concezioni confuse non solo nella letteratura scientifica e negli approcci alla salute mentale, ma anche nella cultura popolare. L'idea che le esperienze difficili rendano qualcuno resiliente è errata, o almeno incompleta. A volte, sentimenti o esperienze dolorosi contribuiscono allo sviluppo personale, ma non sempre.

Quello che serve è la consapevolezza e lo sviluppo positivo include relazioni migliori, una maggiore apprezzamento della vita e una maggiore comprensione spirituale o filosofica. Piuttosto che aspettarsi di sentirsi sempre bene o rimbalzare rapidamente da un cosa negativa, in alcune situazioni potrebbe essere saggio permettersi di sperimentare profondamente sentimenti (anche negativi) e la crescita personale che ne può derivare.

Insomma, diventare più resilienti è un processo. D'altronde si sa: gli umani lo sono da tempo immemore.