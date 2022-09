Resina ANYCUBIC per stampante 3D in sconto del 30% su Amazon Italia

In seguito al mare di sconti Amazon su stampanti 3D ANYCUBIC, è giunto ora il momento di approfondire le offerte del noto portale e-commerce relative alla resina di ANYCUBIC.

A tal proposito, la resina grigia da 1000g viene ora proposta a un prezzo pari a 28,04 euro su Amazon. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 39,99 euro. Basta dunque un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 11,95 euro, ovvero che di mezzo c'è uno sconto del 30%.

Risulta in ogni caso interessante notare che anche la resina grigia da 500g e da 2000g è attualmente in sconto su Amazon Italia. In questo caso si fa riferimento a un possibile risparmio inferiore, ma potrebbe comunque trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. Per intenderci, la resina grigia da 500g viene ora venduta a 16,99 euro (anziché 19,99 euro, sconto del 15%), mentre quella da 2000g viene adesso proposta a 62,99 euro (al posto di 66,99 euro, risparmio del 6%, anche se al momento in cui scriviamo è possibile applicare, semplicemente spuntando l'apposita casella, un coupon che garantisce un ulteriore 15% di risparmio).

Per il resto, se vi interessa il mondo della stampa 3D, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione della ANYCUBIC Kobra Plus (uscita a giugno 2022).