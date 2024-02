Quanto è resistente ASUS ROG Phone 8 Pro? Attenti al vetro posteriore!

A inizio gennaio, ASUS ha lanciato il suo ROG Phone 8 Pro, uno smartphone che punta a scuotere il mercato del gaming in mobilità dalle fondamenta. Accanto a delle performance davvero incredibili, però, pare che ROG Phone 8 Pro sia fragilissimo: a dimostrarlo è il consueto teardown del device.

Come sempre, il video-teardown è stato girato da JerryRigEverything, ormai un'istituzione nel mondo della telefonia mobile. La prima parte del video va tutto sommato bene: lo scratch test si conclude segnalando che lo schermo di ASUS ROG Phone 8 Pro è resistente quanto quello di ogni altro top di gamma attuale (o quasi: il Samsung Galaxy S24 Ultra è persino meglio dei flagship della concorrenza) con dei graffi poco profondi al livello 6 della Scala di Moh e dei solchi più evidenti al livello 7.

Come gli altri device top di gamma in commercio, in effetti, il ROG Phone 8 Pro ha un Gorilla Glass Victus, che si accompagna ad un frame in metallo. Quest'ultimo tende a graffiarsi piuttosto facilmente, il che potrebbe convincervi ad acquistare una custodia o una cover per lo smartphone. Inoltre, lo schermo riesce a stare per 20 secondi sotto la fiamma diretta prima che i suoi pixel diventino completamente bianchi e "muoiano" senza possibilità di essere ripristinati.

Passando però ai test più duri di JerryRigEverything, i primi problemi di ROG Phone 8 Pro emergono già in fase di piegatura, dal momento che, dopo l'applicazione di quantitativo piuttosto consistente di forza, possiamo vedere che sul lato dello smartphone si crea una vera e propria incurvatura. Fortunatamente, però, ROG Phone 8 Pro non si spezza (come invece era successo con ROG Phone 5 e ROG Phone 6).

Continuando la piegatura nel senso opposto, però, possiamo notare che il pannello posteriore di ROG Phone 8 Pro va in pezzi: il vetro della backplate, infatti, sembra distruggersi sotto la forza applicata da Jerry, rivelando che proprio il pannello posteriore è la parte più delicata dello smartphone.