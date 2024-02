Quanto è resistente OnePlus 12? I risultati dello stress test convincono

Dopo aver visto i primi teardown di OnePlus 12, gli appassionati sono rimasti a lungo in attesa di un test di durabilità dello smartphone. Oggi finalmente ci siamo: lo YouTuber JerryRigEverything ha pubblicato il suo tradizionale stress test di OnePlus 12. Ma lo smartphone sarà sopravvissuto?

Domanda la cui risposta non è proprio scontata, se ricordiamo che OnePlus 10 Pro si era spezzato in due durante il test di Jerry. Lo scorso anno, però, OnePlus 11 era sopravvissuto, seppur con qualche graffio, alle prove a cui lo YouTuber lo aveva sottoposto. Fortunatamente, OnePlus 12 sembra fare nettamente meglio dei due predecessori, come dimostra un video pubblicato su YouTube dallo stesso JerryRigEverything.

Innanzitutto, il content creator ha voluto testare la funzione Aqua Touch di OnePlus 12, che dice di garantire un'elevata affidabilità nella registrazione degli input sul touchscreen anche quando quest'ultimo viene bagnato con dell'acqua (quando si trova sotto la pioggia, per esempio). Sembra che la funzione Aqua Touch se la cavi tutto sommato bene, permettendo un'usabilità di OnePlus 12 anche sotto la pioggia battente: un risultato simile a quello dello schermo di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Meno impressionante è lo scratch test dello smartphone cinese: OnePlus 12 presente un Gorilla Glass Victus 2 di Corning, perciò si graffia superficialmente al livello 6 della scala di Moh e presenta dei graffi più profondi a partire dal livello 7 della medesima scala. Anche il frame centrale in alluminio del device si graffia piuttosto facilmente, mentre il pannello in vetro posteriore (che ricopre anche le fotocamere) sembra essere sufficientemente resistente da proteggere lo smartphone dai graffi e dalle cadute, a cui OnePlus 12 sembra sopravvivere senza grossi problemi.

Il test più temuto, per gli smartphone OnePlus, è però da sempre quello della piegatura, che ha causato la distruzione del "vecchio" OnePlus 10 Pro. A differenza del predecessore, anche sotto questo aspetto OnePlus 12 non ne esce con le ossa rotte, anche se possiamo notare che il device mostra una piccola piegatura attorno al modulo fotocamere e all'antenna.