Quanto è resistente il Samsung Galaxy S22? Primo stress test e smontaggio in un video

I Samsung Galaxy S22 sono stati lanciati in tutto il mondo solo pochi giorni fa, ma nelle ultime ore è comparso su YouTube il primo test di resistenza degli smartphone di Samsung, che sono stati sottoposti a diversi stress test dallo YouTuber ed esperto di riparazioni PBKReviews.

Il test di durabilità di PBK inizia con un'immersione prolungata in acqua per una durata totale pari ad un minuto: come già sappiamo da alcuni leak dello scorso dicembre, Samsung Galaxy S22 ha la certificazione IP-68, perciò resiste incredibilmente bene all'immersione, senza riscontrare alcun problema dopo il "bagno" di sessanta secondi.

PBKReviews ha anche scoperto che lo schermo dei Galaxy S22 è molto resistente, poiché viene graffiato in profondità solo con punte riconducibili al livello otto della scala di durezza di Mohs: il risultato ottenuto è in linea con quello di altri smartphone di fascia alta, grazie anche alla presenza del Corning Gorilla Glass Victus+ a protezione del display.

Stesso discorso vale per il retro del device, che è fatto dello stesso materiale del display frontale e che dunque viene scalfito profondamente solo da punte di livello 8 sulla scala di Mohs. Al contrario, il frame del telefono, i pulsanti fisici e l'alloggiamento della fotocamera sono tutti fatti di alluminio, che garantisce un'integrità strutturale elevata, tanto che PBKReviews ha assegnato al telefono un punteggio di 10/10 in termini di resistenza agli urti e al piegamento.

Il canale YouTube ha poi mostrato anche il primo teardown del device, che è piuttosto complesso ma non impossibile: esso ha inizio con la rimozione del pannello posteriore in vetro e della copertura della fotocamera, insieme ai ben 19 mini-chiodi posizionati sul pannello, rimossi i quali si può finalmente accedere all'alloggiamento dell'antenna NFC e della spira di ricarica wireless.

Rimossi questi ultimi e la batteria è possibile accedere alla mainboard di Samsung Galaxy S22, dove si trovano il chipset, la RAM, lo storage e le tre fotocamere posteriori: riguardo a queste ultime, inoltre, scopriamo che sia l'obiettivo principale che il grandangolo sono dotati di uno stabilizzatore di immagine OIS.

Più complessa è la riparazione dello schermo, che richiede di rimuovere le componenti dal telefono e di scaldarlo per far "scollare" l'adesivo che tiene il display fissato al frame del device: per questo, in termini di riparabilità il voto dato da PBK è di 7,5/10. Intanto, vi ricordiamo che sotto la scocca del Samsung Galaxy S22 italiano troverete un chipset Exynos 2200, e non uno Snapdragon 8 Gen 1.