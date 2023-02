Quanto è resistente Samsung Galaxy S23 Ultra? I test lo promuovono a pieni voti

I cambiamenti di design dei Samsung Galaxy S23 non riguardano solo la loro camera di vapore, come alcuni fan hanno pensato fino ad ora. Al contrario, sembra che quest'anno Samsung si sia concentrata sul miglioramento della resistenza dei suoi tre flagship, come dimostra il tradizionale stress test di JerryRigEverything.

Jerry, infatti, ha pubblicato sul suo canale YouTube il suo ormai storico Durability Test: ad essere messo alla prova è il Samsung Galaxy S23 Ultra, il top di gamma del colosso di Suwon di quest'anno. Il risultato dei test di Jerry sembra essere incontrovertibile: il Galaxy S23 Ultra è estremamente resistente in qualsiasi condizione.

A quanto pare, infatti, Samsung avrebbe rafforzato il frame e il casing del suo device high-end con dei materiali più durevoli, in modo da evitare spiacevoli rotture e altri problemi alla prima caduta dello smartphone. D'altro canto, considerati i prezzi di Samsung Galaxy S23 Ultra, che in Italia partono da 1.479 Euro, chi acquista un dispositivo simile si aspetta una resistenza massima, visto anche il prezzo del pacchetto.

Sia lo schermo frontale che il pannello posteriore che le fotocamere del Galaxy S23 Ultra superano senza problemi lo scratch test di Jerry, mentre il display del device viene abbondantemente promosso anche al "test dell'accendino", dimostrando di poter sopportare più di un minuto di esposizione diretta ad una fiamma prima di iniziare a mostrare problemi evidenti ai suoi pixel.

Infine, il top di gamma di Samsung sopravvive anche al bend test di Jerry, che nel tempo si è confermato essere il test più duro e temuto del canale YouTube, specie dopo che OnePlus 10 Pro si è spezzato in due una volta sottoposto alla pressione del test.