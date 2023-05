La resistenza di Windows XP: ci sono voluti 21 anni per craccare l'attivazione

Dopo aver dato uno sguardo al futuro con l'arrivo del force quit rapido su Windows 11, è giunto il momento della nostalgia. Sì, a metà 2023 siamo qui a fare riferimento a una novità relativa a Windows XP, per quanto non si tratti di nulla di ufficiale (bensì di una questione legata più che altro alla "resistenza" dell'OS).

Come riportato da The Register e Ars Technica, infatti, qualcuno è riuscito da poco a craccare l'algoritmo di attivazione dei codici di Windows XP. Esatto: il tutto è accaduto a oltre 21 anni dall'uscita originale dell'iconica versione del sistema operativo di Microsoft, dato che quest'ultima è legata al lontano 25 ottobre 2001.

Al giorno d'oggi il supporto a Windows XP è ormai terminato da tempo, dunque si tratta di un OS obsoleto e che più di qualcuno potrebbe ritenere "inutilizzabile" (ed è anche per questo che chiaramente la questione dell'attivazione fa più sorridere che altro, considerando che è assolutamente sconsigliato provare a usare Windows XP nel 2023, viste anche le problematiche di sicurezza che ne potrebbero derivare).

In ogni caso, come fatto notare da The Verge, l'enorme tempo impiegato affinché qualcuno riuscisse effettivamente a craccare l'attivazione per l'uso offline rende ancora più "leggendario" Windows XP, un sistema operativo che rimarrà per sempre nei cuori di molti appassionati. Al netto di questo, se avete un po' di nostalgia, ripercorrere la storia della collina verde di Windows XP potrebbe fare al caso vostro.