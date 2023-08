Quanto tempo può resistere un essere umano senza dormire?

In passato, un ragazzo è rimasto sveglio per 11 giorni, al fine di testare gli effetti della privazione del sonno sulle prestazioni cognitive. Dopo di lui, altre persone hanno battuto il record, ma quanto può resistere un essere umano senza dormire?

Un sonno insufficiente potrebbe causare malattie cardiache, obesità, diabete e depressione. Questo, infatti, ha degli effetti talmente devastanti sull'essere umano che, un tempo, veniva utilizzato come forma di tortura psicologica.

Tuttavia, al mondo esistono persone con una rara malattia ereditaria che prende il nome di insonnia familiare fatale (FFI). Questi presentano una mutazione genetica che causa un accumulo di una proteina anomala nel cervello, con conseguente scarsità del sonno.

Questa rara malattia risulta essere deleteria per i corpi dei poveri pazienti, per poi divenire fatale poiché, l'accumulo di tale proteina, danneggia in modo irreversibile le cellule cerebrali.

Uno studio del 2000 ha rivelato come una privazione del sonno prolungata per 24 ore riduca significativamente la coordinazione occhio-mano e provochi altri fenomeni come un linguaggio confuso, una capacità decisionale compromessa, irritabilità, visione alterata, tremori e tutta una serie di conseguenze che rendevano poco lucida la persona sottoposta al test.

Dopo 36 ore, le persone a cui era stato privato il sonno potevano arrivare a sviluppare una serie di squilibri ormonali e un rallentamento del metabolismo. A 72 ore, invece, cominciavano a manifestare stati ansiosi e depressivi, cominciando anche a sperimentare delle allucinazioni visive e uditive.

Anche i lavoratori che coprono turni piuttosto lunghi possono riscontrare alcune delle problematiche citate sopra. Per esempio, uno studio condotto su alcuni medici statunitensi ha dimostrato come la privazione di sonno possa provocare un burnout tale da far commettere loro degli errori medici auto-riferiti.

Inoltre, vale la pena dire che la privazione di sonno è cumulativa; perdere anche solo 16 minuti di sonno significherebbe doverne passare altre 8 dormendo, per cercare di recuperare il riposo perduto.

Tuttavia, non è ancora stato possibile comprendere quanto tempo possa resistere l'essere umano senza dormire, poiché effettuare test del genere potrebbe comprometterne la salute psicofisica, arrivando ad essere persino fatale.