Resta paralizzato nel deserto: usa Siri per chiamare il 911 e si salva

Qualche girono fa abbiamo parlato del caso relativo alla funzione elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4, che potrebbe aver salvato la vita ad un uomo diagnosticando in anticipo la fibrillazione atriale. Oggi arriva un'altra storia simile, ma riguardante Siri.

Secondo quanto riportato da KSNV-TV, l'assistente personale del colosso di Cupertino si sarebbe trasformato in eroe salvando la vita ad un uomo. La storia ha come protagonista Nate Felix, che stava guidando la sua jeep nel deserto del Nevada lo scorso 7 Dicembre, quando ha subito un incidente. Mentre tentava di uscire dal veicolo, Felix non solo ha riportato qualche difficoltà, ma si è anche rotto due vertebre che lo hanno paralizzato per l'80%.

Alle difficili condizioni fisiche si sono aggiunte anche quelle meteorologiche, dal momento che l'escursione termica porta le temperatura climatiche del deserto a livelli bassissimi durante la notte. L'uomo si è riscaldato alla meglio con il suo cane, ma nonostante le urla non ha trovato soccorso in nessuno. Tranne che in Siri.

Felix infatti pur non sapendo dove fosse il suo smartphone, ha chiamato Siri tramite l'apposito comando vocale e si è messo in contatto con il 911.

Ciò ha permesso ai soccorsi di arrivare sul posto e salvare Felix, che lo hanno tirato fuori dalla jeep salvandogli la vita da un possibile assideramento. Il 911 ha trasportato l'uomo in ospedale, da cui è stato rilasciato dopo quattro giorni.