Per quanto restano disponibili i download di Netflix? Lo spiega l'azienda

Le tante novità introdotte da Netflix con l’abbonamento Premium in Italia hanno modificato anche il sistema di download della piattaforma, ma come funziona e dopo quanto scadono quelli effettuati sui dispositivi?

Il tempo, spiega Netflix nella documentazione ufficiale, varia a seconda delle licenze e nei titoli. Per i titoli che scadranno nel giro di sette giorni o meno, tramite la sezione “Download” dell’app per smartphone e tablet sarà possibile ottenere tutte le informazioni del caso.

In alcune circostanze, però, le serie tv, i film ed i documentari scadono 48 ore dopo che si è premuto per la prima volta sul pulsante play. Anche in casi come questi, sempre nella sezione Download dell’app viene visualizzato un countdown contenente il numero di ore che restano a disposizione per guardare il titolo.

Chiaramente, se questo è scaduto sarà necessario rinnovarlo ma attenzione: per alcuni dei titoli presenti in catalogo questa procedura sarà disponibile solo per un determinato numero di tempo e consiste nell’eliminazione e download. Ovviamente, Netflix evidenzia che i titoli non più disponibili scadono nel momento in cui non fanno più parte del catalogo.

Netflix propone diverse opzioni per il download dei contenuti, tra cui il sistema smart di cui abbiamo parlato a più riprese su queste pagine.