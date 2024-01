Quanto tempo può restare il cervello senza ossigeno?

L'ossigeno è vitale per la sopravvivenza delle cellule cerebrali, inclusi i neuroni, che ci permettono di pensare e sentire. Ma cosa accade quando questo flusso vitale si interrompe? Quanto tempo può sopravvivere il nostro cervello senza ossigeno? La risposta, fornita dal Dr. Danny Gonzalez, neurologo, non è semplice.

Il cervello umano, che rappresenta solo il 2% del peso corporeo medio di un adulto, richiede circa il 20% del sangue ossigenato pompato dal cuore. Questo enorme bisogno di ossigeno è cruciale per mantenere l'equilibrio degli elettroliti, minerali essenziali per la conduzione degli impulsi elettrici nel sistema nervoso (a tal proposito, ecco 8 cose che non sai sul cervello).

Senza ossigeno, le pompe di sodio e potassio nelle membrane dei neuroni iniziano a malfunzionare, causando un rapido accumulo di sodio e acqua e portando al rigonfiamento dei neuroni. Tuttavia, i meccanismi esatti dietro questo gonfiore rimangono in parte un mistero. Il tempo necessario affinché il cervello subisca danni irreversibili o muoia completamente per mancanza di ossigeno dipende da vari fattori, tra cui l'entità e la durata della perdita di ossigeno.

Ad esempio, in caso di arresto cardiaco, l'attività elettrica spontanea nella superficie del cervello scompare entro 10-30 secondi dall'interruzione del flusso sanguigno. I danni permanenti alla materia grigia possono verificarsi in soli quattro minuti se il flusso sanguigno si ferma. Il tasso esatto di insorgenza dei danni però può variare da persona a persona, influenzato da fattori come la pressione sanguigna, il colesterolo e il fumo.

Curiosamente, una cattiva salute cardiovascolare può talvolta offrire un vantaggio improbabile in caso di privazione di ossigeno al cervello. Persone con una lunga storia di fattori di rischio possono sviluppare arterie o modelli di flusso compensativi che li aiutano quando il tessuto cerebrale inizia a perdere ossigeno. In contrasto, un individuo più giovane e sano potrebbe non tollerare la mancanza di ossigeno allo stesso modo.

