Quanto a lungo può restare un organo fuori dal corpo umano?

Nel 2018, oltre 36.500 trapianti di organi hanno avuto luogo solo negli Stati Uniti, secondo la United Network for Organ Sharing (UNOS). E 21.000 di questi trapianti erano di reni, seguiti da fegato, cuore e polmoni.

Ma quanto può resistere un organo fuori dal corpo umano per essere trapiantato? Per ora, la finestra temporale può essere tra le 4 e le 36 ore. Ma un giorno, i medici sperano di essere in grado di mantenere gli organi per settimane intere. La maggior parte degli organi vengono messi in "celle frigorifere statiche", in pratica un contenitore pieno di ghiaccio.

"L'idea di conservazione è molto simile a quando mettiamo i nostri alimenti in frigorifero", afferma il dott. Mingyao Liu, direttore dell'Institute of Medical Science e professore di chirurgia, medicina e fisiologia all'Università di Toronto. Prima di mettere un organo in una cella frigorifera però, i medici lavano i tessuti con una "soluzione di conservazione" per proteggere l'organo dai danni causati dal freddo estremo, dice Liu a Live Science. Queste soluzioni possono contenere anche sostanze nutritive e antiossidanti per sostenere le cellule e attenuare l'infiammazione. In combinazione con ghiaccio e un dispositivo di raffreddamento, le soluzioni di conservazione possono mantenere gli organi per ore dopo essere stati estratti.

Tra gli organi comunemente trapiantati, i cuori (che possono essere stampati anche in 3D) perdono la vitalità il più velocemente se conservati in un dispositivo di raffreddamento, afferma il dott. Brian Lima del North Shore University Hospital. Idealmente, un cuore non dovrebbe essere posto in celle frigorifere statiche per più di 4-6 ore. A 4 ore, la funzione delle cellule cardiache inizia a fallire e la probabilità che l'organo non funzioni correttamente nel suo ricevente aumenta drammaticamente. "Il cuore... è più sensibile alla mancanza di flusso sanguigno", dice l'uomo. "I reni, d'altro canto, sono molto resistenti." Quest'ultimi, infatti, possono rimanere "in vita" per 24-36 ore in celle frigorifere, più a lungo di qualsiasi degli altri quattro principali organi da trapianto: i polmoni possono essere mantenuti per 6-8 ore, mentre il fegato per circa 12 ore.