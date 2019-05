Restauro di Notre Dame: sei proposte incredibilmente bizzarre per il nuovo tetto

Lo scorso aprile un incendio ha distrutto il tetto e la guglia della Cattedrale di Notre Dame. Si è discusso a lungo su come restaurare l'opera, tra tradizione e innovazione. Qualcuno si è sbizzarrito un po' troppo, proponendo di costruire addirittura la rampa di lancio di un razzo. Sei proposte assurde, prese da veri architetti, non da Reddit.

Ovviamente il taglio provocatorio e sarcastico, in almeno un paio di casi, è lampante. Sebastian Errazuriz vuole rimpiazzare il tetto della Cattedrale con un launchpad per razzi spaziale. Pura critica ai progetti di "studi di architetti rapaci" che starebbero infierendo sulla carcassa di Notre Dame con "idee" (le virgolette sono sue) per un nuovo tetto.

Forse Arrazuriz stava pensando al collega Mathieu Lehanneur che vuole ricordare l'incendio sostituendo la guglia con un ammasso informe alto 300 piedi di oro e fibra di carbonio. Trovate l'immagine in galleria. Popular Mechanics dice che all'inizio anche quella di Lehanneur era una parodia di certe altre proposte, ma che ora sembra piuttosto serio: "il fuoco (che il monolito d'oro dovrebbe ricordare) è in realtà un fortissimo simbolo nella Bibbia, è potente", ha detto al NYT.

Rob Cross rilancia: costruiamoci un enorme parcheggio perché, beh, parcheggiare a Parigi è davvero molto complicato. Perché no?

C'è anche la proposta di Who Cares?! —è il nome dello studio, non la nostra reazione spontanea— che contribuisce ad accendere la polemica proponendo di costruire un enorme rooftop di lusso, con sauna, spa e pista d'atterraggio per elicotteri.

Vincent Callebaut invece è serio con il suo Palingenesis, una serra botanica là dove una volta c'era il tetto della cattedrale. Ogni settimana Notre Dame ospiterà pure un mercato di ortofrutta bio. Seriamente? Seriamente.

Uff mejergren Architects, studio svedese, vince invece a mani basse buttandola (ancora di più) in caciara: vogliono che sia costruita un enorme piscina con vista sulla Senna.



Leggi anche di come sarà possibile restaurare "come era, dove era" grazie ad un patrimonio immenso di dati e scansioni in 3D della cattedrale di Notre Dame.