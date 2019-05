Restauratore entra a contatto con l'LSD su un sintetizzatore degli anni 60 e va in trip

I favolosi anni 60 sono stati probabilmente uno dei periodi più prolifici per la scena musicale mondiale, ma sono diventati famosi anche per il massiccio utilizzo di droghe che facevano i musicisti dei gruppi più famosi. La storia che ci arriva dagli Stati Uniti è quanto meno bizzarra e va proprio verso questa direzione.

Protagonista è Eliot Curtis, manager di KPIX Television, che stava restaurando un sintetizzatore d'epoca, gelosamente custodito presso la Cal State University in California. Il Buchia 100 che si è trovato di fronte però custodiva una testimonianza diretta degli anni 60, che esulava dal suono strepitoso che l'ha reso uno dei preferiti dei musicisti dell'epoca. Al suo interno però aveva conservato anche un altro elemento, che ha provocato a Curtis un trip di nove ore.

L'uomo infatti ha portato a casa il sintetizzatore per riparlarlo in comodità, ma su alcune manopole ha trovato tracce di LSD risalenti proprio agli anni 60. Curtis ha tentato di rimuoverlo con le mani, sbagliando, perchè i musicisti dell'epoca assumevano la droga anche per via cutanea prima dei concerti.

Di conseguenza, l'uomo si è trovato in un viaggio lungo nove ore. Curtis ha affermato che dopo circa tre quarti d'ora dall'entrata in contatto con l'acido "ho sentito un formicolio agli arti", prima di cominciare un trip insieme ai medici dell'ospedale che fortunatamente sono stati avvertiti tempestivamente ed hanno avuto modo di intervenire.

Dalle analisi effettuate successivamente sulle manopole è stato evidenziato che il cristallo era dietilamide-25 dell'acido lisergico, che si era conservato perfettamente insieme al sintetizzatore. Lo stesso Curtis successivamente ha osservato che il modello del sintetizzatore era prodotto da Don Burchia, che negli anni 60 costruiva sintetizzatori artigianalmente e molto legato a Owsley Stanley, uno dei principali produttori di LSD della bay area di San Francisco.

La storia è stata riportata da Repubblica.