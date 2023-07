Resterai a bocca aperta dopo aver scoperto la storia antica del ketchup

Il composto più antico assimilabile al ketchup è stato creato al tempo della Cina imperiale, dove veniva preparato con ingredienti strambi, come interiora di pesce, scarti di carne e soia. Tuttavia, il ketchup a base di pomodoro nasce solo nel 1812, grazie a James Mease.

Prima di quel fatidico anno, il ketchup era completamente privo di pomodoro e veniva prodotto attraverso la fermentazione di pesce, nella Cina meridionale. Siffatte paste fermentate erano molto popolari lungo le principali rotte commerciali, soprattutto in Indonesia e Filippine. Grazie a queste vie di comunicazione, i commercianti britannici entrarono in contatto con queste esportazioni e, proprio come capitò con l’oppio cinese, si innamorarono del condimento salato.

Il XVIII secolo fu un centennio molto importante per la storia dell’evoluzione del ketchup: le ricette più stravaganti concepivano ostriche, noci, limoni, sedano, frutta, funghi e cozze come ingredienti chiave della propria variante. La svolta, come poc’anzi citato, avvenne grazie a James Mease, uno scienziato di Filadelfia. Egli decise di utilizzare nella sua ricetta la “mela d’amore”, ritenuta afrodisiaca: il pomodoro.

Vi è mai capitato di mettere nel vostro panino una salsa marcata Heinz? Ebbene, non è una semplice azienda agroalimentare, bensì è la più importante e antica società produttrice di ketchup al mondo. Nel 1876, l’attività introdusse nella sua ricetta - anch’essa a base di pomodoro – aceto distillato, zucchero di canna, spezie e sale. Inoltre, fu una delle prime ad utilizzare le bottiglie di vetro trasparenti per mostrare il prodotto.

Oggi, Heinz è il marchio di Ketchup più venduto negli Stati Uniti: ogni anno, vengono vendute oltre 650 milioni di bottiglie.