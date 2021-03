I resti di 7 suore brutalmente uccise dai sovietici nel 1945 sono stati finalmente trovati

Una nuova drammatica scoperta affligge la Polonia, che deve fare i conti ancora una volta col suo passato. I resti di sette suore dell'Ordine di Santa Caterina d'Alessandria, brutalmente assassinate dai soldati sovietici nel 1945 e nascosti per ben 76 anni, sono stati finalmente ritrovati dopo mesi di ricerche archeologiche.

Quando la Germania iniziò a far ritirare le proprie truppe dal territorio polacco, nel 1944, la Russia ebbe la grande occasione di riappropriarsi di un territorio storicamente conteso da secoli con le altre potenze europee.

Secondo l'Istituto di Varsavia, un centro studi no-profit specializzato in geopolitica ed affari internazionali, i soldati sovietici, appartenenti all'Armata Rossa, non si presentarono come i liberatori pacifici che tutti si aspettavano. Al contrario, più avanzarono all'interno delle terre polacche, più i loro comportamenti si fecero violenti contro la popolazione civile.

Tra le vittime vi furono, soprattutto, gli ordini religiosi, che vennero brutalmente repressi con qualsiasi mezzo a disposizione. Molte chiese e conventi vennero bruciati e, in particolare, molta della violenza andò a colpire proprio le donne di Chiesa.

Sulla base delle documentazione archiviata e conservata fino ad oggi, nel febbraio del 1945, dei gruppi dell'armata sovietica irruppero negli ospedali di Danzica-Wrzeszcz, Olsztyn (dove si trova il celebre castello con un complesso sistema di grotte sotterranee) ed Orneta. Sfortunatamente, in quegli edifici le suore dell'ordine prima citato stavano servendo come infermiere.

Molti dei pazienti vennero uccisi sul posto e alcune donne provarono a ribellarsi a quella brutale strage. Fra queste vi furono:

Suor Rolanda , il cui volto, secondo l'Istituto Polacco della Memoria Nazionale (l'IPN), venne mutilato al punto da non poterlo più riconoscere;

, il cui volto, secondo l'Istituto Polacco della Memoria Nazionale (l'IPN), venne mutilato al punto da non poterlo più riconoscere; Suor Gunhilda , che venne, sempre secondo l'IPN, fucilata per tre volte;

, che venne, sempre secondo l'IPN, fucilata per tre volte; Suor Krzysztofora, che venne baionettata per 16 volte e la cui lingua venne tagliata al momento del decesso - probabilmente perché, al contrario delle altre, oppose maggiore resistenza contro un soldato.

Per quanto, però, l'IPN abbia rivelato questi dettagli sulle violenti morti di queste donne, i corpi non erano stati mai ritrovati fino ad oggi. Solo l'anno precedente, per la precisione nel luglio del 2020, le ricerche archeologiche per trovare i loro resti iniziarono - partendo proprio da Danzica.

Lì venne trovato un primo corpo, quello di Suor Charytna. Successivamente, gli studiosi si sono spostati verso Olsztyn, nell'ottobre del 2020, trovando i resti di Suor Generosa, Suor Krzysztofora e Suor Liberia.

Le restanti tre, invece, sono state trovate tra il dicembre dello scorso anno e i primi mesi del 2021, nel cimitero municipale di Orneta. Tuttavia, il loro ritrovamento si è rivelato più complesso rispetto a quelli precedenti, poiché si sono dovuti incrociare diversi dati forniti dagli archivi locali e riesumare anche i corpi più "recenti" che sono stati posti, inconsapevolmente, sopra i resti delle suore.

Ad ogni modo, scavando in un'area di ben 20 metri quadrati, i restanti corpi di Suor Rolanda, Gunhilda e Bona sono stati riportati alla luce.

L'Istituto Polacco della Memoria Nazionale ha affermato che, pur in assenza ancora di un riconoscimento del DNA che possa confermare al 100% l'identità delle donne trovate, vi sono molti oggetti, come rosari o frammenti di abiti tipici dell'Ordine di Santa Caterina d'Alessandria, che vanno ad identificare senza troppi dubbi le 7 donne.