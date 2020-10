Questi resti ci narrano di un intervento al cervello e un sacrificio dell'età della pietra

Nelle profondità della grotta di Dehesilla, nella penisola iberica, gli archeologi hanno trovato un teschio dell'età della pietra (4800 a.C. al 4550 a.C.) che porta i segni di un intervento chirurgico al cervello fallito e di una decapitazione post-mortem.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE e, oltre alla macabra decapitazione, è stato anche scoperto un secondo cranio adulto, forse appartenente a un uomo, e i resti di una capra. La scoperta solleva la possibilità che le ossa siano state portate nella grotta per una sorta di rituale religioso, secondo l'autore dello studio Daniel García-Rivero dell'Università di Siviglia in Spagna.

Gli individui trovati potrebbero essere stati persino vittime di sacrifici umani. È difficile determinare il sesso di un individuo da un solo teschio, ma le dimensioni e la forma dei resti suggerivano che uno potesse essere femmina e l'altro maschio. Entrambi erano adulti, ma non è possibile individuare con precisione la loro età.

Nella parte superiore sinistra del cranio femminile, gli archeologi hanno trovato qualcosa di strano: una depressione di 19 millimetri che mostrava segni di successiva crescita ossea e guarigione. Questa, secondo gli esperti, potrebbe essere la prova di un possibile intervento chirurgico al cervello (che veniva effettuato anche durante l'impero romano) chiamato "trapanazione"; una tecnica che vede la perforazione o il raschiamento di un buco attraverso il cranio nel cervello. Centinaia di teschi dell'età della pietra sono stati trovati con questi fori.

Gli antichi "chirurghi" dell'epoca potrebbero aver attuato questa delicata operazione per liberare gli spiriti maligni. Qualunque sia il motivo, però, la trapanazione eseguita sul cranio era incompleta e il foro - nel caso del teschio trovato - non è passato completamente. La persona probabilmente è vissuta per anni dopo la procedura, sempre secondo i ricercatori, e la trapanazione potrebbe non aver avuto nulla a che fare con il destino della donna.

I segni di taglio sul cranio, infatti, indicano la rimozione della testa dal suo corpo subito dopo la morte, mentre c'era ancora carne sulle ossa. "Questa scoperta apre nuove linee di ricerca e scenari antropologici", afferma infine García-Rivero. In questi scenari, il sacrificio umano e animale potrebbe essere stato parte di rituali dedicati alla propria discendenza o parte di feste di commemorazione.