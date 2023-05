Abbiamo finalmente 'visto' i resti della prime supernove nell'Universo

Per la prima volta, un gruppo di astronomi dell'Università degli Studi di Firenze potrebbe esser riuscito a catturare le "impronte digitali" lasciate dall'esplosione delle prime stelle nate nell'Universo. Scopriamo il loro studio.

La prima generazione di stelle è quella che ha fornito all'universo i mattoni per la nascita dei pianeti come li conosciamo ed infine la vita. Ma queste stelle primordiali - composte solo da elio ed idrogeno - erano centinaia di volte più grandi rispetto al Sole; bruciavano intensamente ed esplosero in supernove in tempi relativamente brevi.

A causa di questo non abbiamo mai potuto osservarle direttamente, ma la ricerca non si è ancora fermata. Degli astronomi hanno trovato i rimasugli delle esplosioni osservando alcune nubi di gas nell'universo più distante.

"Le stelle primordiali possono essere studiate tramite l'identificazione di elementi chimici dispersi nell'ambiente dopo la loro morte," ha spiegato la coautrice Stefania Salvadori, astrofisica e cosmologa dell'Università di Firenze. "La nostra scoperta apre nuove strade allo studio indiretto delle prime stelle, complementare allo studio delle stelle nella nostra galassia."

Il team di ricercatori si è servito del Very Large Telescope per riuscire a scovare tre nubi di gas estremamente distanti ed antiche, datate tra 1 e 2 miliardi di anni dopo il Big Bang; grazie alla luce di quasar ancora più antichi (che ne hanno permesso l'illuminazione), il team è riuscito infine a determinarne la composizione.

Le nubi presentavano elementi come carbonio e magnesio (e poco ferro), indicando le stelle primordiali come probabile origine.