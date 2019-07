Resti di uno strano uccello, con un dito inspiegabilmente lungo, trovati nell'ambra

Nell'ambra birmana di 99 milioni di anni fa, i ricercatori hanno trovato una nuova specie di uccello con un dito inspiegabilmente più lungo del resto. Chiamato Elektorornis chenguangi, l'animale estinto si distingue da tutti gli uccelli esistiti finora.

La parte più lunga della sua zampa, dicono i ricercatori, è il doppio della sua gamba. "Sono rimasto molto sorpreso quando ho visto l'ambra", ha detto il paleontologo Lida Xing della China University of Geosciences di Pechino.

"Dimostra che gli uccelli antichi erano più diversi di quanto pensassimo." Scoperto nel 2014, le origini della zampa rimasero un mistero fino a quando non venne analizzata dai paleontologi. "Alcuni commercianti pensavano che fosse un piede di lucertola, perché le lucertole tendono ad avere dita lunghe" dice Xing.

L'insolito dito del piede, lungo 9.8 millimetri, potrebbe essere appartenuto a un piccolo uccello arboreo - più piccolo di un passero - che si estinse insieme ai dinosauri circa 66 milioni di anni fa. Il dito "da record" era il 41% più lungo del secondo dito della zampa, e il 20% più lungo dell'osso nella parte inferiore della gamba. I ricercatori non sono riusciti a trovare alcuna corrispondenza con gli uccelli estinti e attualmente in vita.

Queste proporzioni non si trovano nemmeno in nessun altro animale vivente. Alcune creature arboree hanno il terzo dito più lungo, che usano per afferrare i rami e e le superfici, ma gli autori non sono riusciti a trovare altre creature con dita così estreme.

Per gli autori, questa strana caratteristica potrebbe essere stata sfruttata per un metodo di foraggiamento unico, ma sono solo speculazioni (potrete osservare una rappresentazione dell'uccello in calce all'articolo). Quello che è certo, è che l'ambra antica continua a fornirci meraviglie e scoperte uniche.