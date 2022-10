I resti di questa struttura antica sono più vecchi delle piramidi, ma di che si tratta?

Vicino a Praga gli archeologi stanno studiando una struttura più vecchia delle piramidi e di Stonehenge. Il complesso, noto come "roundel", ha sicuramente tanto da raccontarci poiché esiste da quasi 7.000 anni e venne eretto durante il tardo Neolitico. Il suo vero scopo però è attualmente sconosciuto.

L'area portata alla luce è grande 55 metri di diametro e, all'epoca, offriva rifugio forse alla comunità agricola locale. Non si tratta di una scoperta recente, ma risale agli anni '80, quando dei lavoratori edili stavano costruendo dei gasdotti. Gli scavi dell'ultimo periodo hanno invece rivelato per la prima volta l'integrità della struttura.

Al suo interno sono stati trovati frammenti di ceramica, ossa di animali e strumenti di pietra. "Sono la più antica testimonianza di architettura in tutta Europa", ha dichiarato Jaroslav Řídký, portavoce dell'Istituto di Archeologia di l'Accademia delle scienze ceca (IAP) a Radio Prague International all'inizio di quest'anno.

Centinaia di questi lavori sono stati trovati in tutta l'Europa centrale, ma risalgono tutti a un arco temporale di soli due o tre secoli. Durante il Neolitico erano molto popolari, ma la loro funzione è ancora oggi in discussione. Poiché due degli ingressi corrispondono all'alba e al tramonto durante i solstizi d'inverno e d'estate, secondo gli esperti i Roundel erano utilizzati come un osservatorio o una sorta di calendario (un po' come Stonehenge simile ai segna tempo egiziani).