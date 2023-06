I resti umani dell'equipaggio del sottomarino Titan forse sono stati individuati

Nel profondo dell'Oceano Atlantico, a St. John's, Newfoundland, gli ufficiali hanno recuperato ciò che rimane del sottomarino imploso di OceanGate, e possibilmente i resti del suo equipaggio di cinque passeggeri, come ha annunciato la Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Immagini e filmati della stampa canadese mostrano grandi pezzi di detriti che vengono caricati su un veicolo, tra cui quelli che sembrano essere frammenti dello scafo del sottomarino, così come la cupola che circonda l'unico oblò.

La società dietro lo sforzo di recupero, Pelagic Research Services, non ha confermato al New York Times che i detriti appartenevano al Titan, rimandando i giornalisti alla Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Questo probabilmente perché le indagini sono in corso e gli addetti ai lavori stanno ancora cercando di ricostruire esattamente cosa è successo durante la tragedia, sforzi che potrebbero protrarsi per un bel po' di tempo.

Secondo quanto sappiamo finora, il sottomarino è molto probabilmente imploso in modo catastrofico solo poche ore dopo aver lasciato la sua nave di supporto, Polar Prince. Le risposte che molti cercano non arriveranno subito, poiché potrebbero volerci da 18 a 24 mesi per concludere l'indagine. Nel frattempo Carl Hartsfield, un progettista di veicoli subacquei presso il Woods Hole Oceanographic Institution, ha dichiarato al NYT che era "altamente improbabile" che il sottomarino avesse un registratore di dati centralizzato in caso di disastro.