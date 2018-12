Resti di una Supernova nella piccola nube di magellano: l'immagine dallo spazio

L'immagine che vedete in copertina, ed in alta definizione all'interno della news, immortala un residuo di supernova in una galassia vicina, la Piccola Nube di Magellano. Insomma è ciò che rimane dopo un'esplosione di una stella massiccia.

L'immagine raccoglie il contributo proveniente dai raggi X, catturati dal telescopio orbitante Chandra, mostrati nello scatto con una colorazione blu e viola. I dati ottenuti da quest'onda elettromagnetica hanno aiutato gli astronomi a trovare ulteriori conferme sul fatto che la maggior parte dell'ossigeno nell'universo è prodotto da stelle molto massicce, ovunque nell'universo ed in grandi quantità. Tutto l'ossigeno presente in questo scatto è sufficiente ad alimentare migliaia di sistemi solari. L'immagine in questione è ovviamente una elaborazione di più scatti: contiene anche dati ottici provenienti dal telescopio spaziale Hubble della NASA ed anche contributi provenienti dal Very Large Telescope in Cile, visibili in rosso ed in verde.

