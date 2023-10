I resti dei veicoli spaziali stanno inquinando l'atmosfera in modo preoccupante

Quando pensiamo all’inquinamento atmosferico ci vengono in mente ciminiere, allevamenti intensivi e strade affollate da automobili. Tuttavia, secondo un nuovo studio, anche i detriti spaziali provenienti dai satelliti dismessi potrebbe alterare significativamente e in modo imprevedibile la composizione dell’aria.

I resti di razzi, stazioni spaziali e satelliti che rientrano nell'atmosfera terrestre rilasciano minuscole tracce di metalli nella stratosfera. Gli scienziati hanno quindi analizzato circa 500.000 goccioline di aerosol stratosferico, alla ricerca di tracce di metalli utilizzati nella fabbricazione di veicoli spaziali.

Alcuni di questi metalli erano in proporzioni coerenti con la vaporizzazione delle meteore ma altri, come il litio, l'alluminio, il rame e il piombo, superavano le quantità previste. Altri metalli ritrovati, come il niobio e l'afnio, sono comuni nei veicoli spaziali ma sono praticamente assenti nelle meteore.



Complessivamente, il team ha scoperto che circa il 10% degli aerosol stratosferici al di sopra di una certa dimensione conteneva particelle provenienti da veicoli spaziali.

Attualmente, queste sostanze sono poche rispetto a quelle naturalmente rilasciate dai meteoriti che ogni giorno si disintegrano sopra le nostre teste. Tuttavia, con l'aumento del numero di lanci nello spazio previsto per i prossimi anni, la concentrazione di metalli nella stratosfera è destinata a salire vertiginosamente.

Secondo gli autori del nuovo studio, infatti, "la quantità di alluminio nelle particelle di acido solforico stratosferico diventerà paragonabile o addirittura superiore alla quantità di ferro meteorico, con conseguenze sconosciute per la nostra atmosfera".