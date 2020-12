RestoMod: PC vecchio stile all'esterno ma adatto a Cyberpunk 2077 all'interno

Gli appassionati del mondo del gaming PC sono soliti prendersi particolarmente cura del design della loro macchina da gioco. Tuttavia, ci sono anche degli utenti un po' "nostalgici" che non apprezzano del tutto i design più diffusi al giorno d'oggi. RestoMod potrebbe essere una soluzione, dato che si tratta di un ibrido tra vecchio e nuovo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, questo computer venduto in edizione limitata di soli 50 pezzi dispone di un case con un design anteriore vecchio stile, che strizza l'occhio a coloro che hanno vissuto gli anni '90. Nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, quel lettore per floppy disk è "fasullo", dato che non funziona, così come lo sono gli altri elementi presenti frontalmente.

In ogni caso, questo design "old school", garantito da un case Corsair 4000D personalizzato, viene completamente messo da parte quando si osserva il PC da un'altra prospettiva, ovvero aprendo il case. Si tratta infatti di un computer da gaming, che dispone di una configurazione personalizzabile tramite il sito ufficiale. Coloro che riusciranno a portarsi a casa l'edizione limitata potranno scegliere di montare una CPU fino a Intel Core i9-10980XE, nonché fino a 64GB di RAM Corsair Vengeance (3000 MHz, 4 x 16GB) e una GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 3090. Insomma, volendo ci sono tutti i presupposti per far girare Cyberpunk 2077.

Come potete immaginare, i prezzi di RestoMod non sono esattamente dei più accessibili, ma le scelte in termini di design relative a questa Limited Edition stanno attirando particolarmente l'attenzione dei videogiocatori.