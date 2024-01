In rete 12 terabyte di credenziali e dati degli utenti: ci sono 26 miliardi di record

A pochi giorni dal massiccio database scoperto in rete contenente milioni di password, il ricercatore Bob Dyachenko ed il team di Cybernews hanno scoperto un database da 12 terabyte che contiene dati sensibili degli utenti e 26 miliardi di documenti.

Il leak è stato già soprannominato “la madre di tutti i data breach”, ma fortunatamente non è grave come si possa credere, sebbene contenga sia credenziali che dati sensibili. Il database infatti comprende al suo interno i dati provenienti da migliaia di altre violazioni e fortunatamente non sembra contenere nuove informazioni rispetto a quanto trapelato in precedenza, il che vuol dire che la maggior parte degli interessati sono già stati informati dai releativi servizi.

A quanto pare, Tencent sembra essere la più presente nel database con 1,5 miliardi di record. Segue Weibo a quota 504 milioni, con MySpace a 260 milioni e Twitter a 281 milioni. Presenti 271 milioni di dati Wattpad, mentre sono inferiori ma comunque presenti i dati estrapolati da LinkedIn, AdultFriendFinder, Adobe, MyFitnessPal e Canva.

Come sempre, se avete utilizzato uno dei servizi di recente, il consiglio è di modificare la password a stretto giro e di attivare, dove disponibile, l’autenticazione a due fattori ed il login tramite Passkey.