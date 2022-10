La rete 5G Fastweb migliora: velocità massima alzata a 1,6 Gbps in download

Dopo avere parlato della offerta Fastweb Mobile Light da 5,95 euro al mese, compatibile anche con il 5G, torniamo dallo stesso operatore in quanto Fastweb ha alzato la velocità massima del suo 5G nelle zone dove risulta disponibile: la rete mobile di quinta generazione si fa ancor più performante.

Proprio nelle ultime ore, come riportato da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico ha aggiornato i documenti di trasparenza tariffaria specificando di quanto aumenterà la velocità di navigazione massima da oggi. Gli ultimi dati parlavano di 1 Gbps in download e 150 Mbps in upload; con l’aggiornamento della scheda, invece, si parla di 1,6 Gbps in download e fino a 100 Mbps in upload.

Diminuiscono pertanto le prestazioni dell’upload, mentre il download si adegua alla velocità massima teorica dichiarata da WindTre. Al contempo, dall’aggiornamento dei documenti e della pagina di trasparenza si nota la rimozione del riferimento all’attesa dei 20 giorni per l’attivazione della navigazione in 5G su dispositivi compatibili.

L’operatore chiarisce che le SIM Fastweb si appoggeranno ancora sia a TIM che a WindTre: alle reti del primo si rifaranno per l’utilizzo della rete 4G, mentre WindTre servirà per il 5G. Ricordiamo, in chiusura, che la rete 5G Fastweb ha una copertura pari al 60% del territorio nazionale.

