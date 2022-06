Rete 5G TDD WindTre si espande ancora: ora raggiunge 59% italiani

Gli operatori telefonici italiani stanno espandendo la loro rete mobile di quinta generazione con una velocità importante: nel caso di TIM il 5G ha raggiunto altre 16 località in Italia lo scorso maggio. Nel frattempo, però, WindTre ha confermato di avere portato la copertura del 5G TDD al 59% della popolazione.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, nella giornata di ieri, 15 giugno 2022, WindTre ha aggiornato la pagina dedicata alle statistiche del 5G modificando le percentuali di copertura del 5G TDD (Time Division Duplex, ovverosia le frequenze specifiche riservate alle sole connessioni 5G) portandole dal 56,6% dello scorso maggio al 58,9% attuale. Ricordiamo, a questo proposito, che la priorità nel roll-out del 5G TDD viene data alle zone ad alto traffico, ergo i centri cittadini italiani più importanti e più frequentati.

Al contempo, la percentuale di copertura FDD DSS (sigle che stanno rispettivamente per Frequency Division Duplex e Dynamic Spectrum Sharing) su frequenze a 1.800 MHz e 2.600 MHz è rimasta invariata al 95,7% della popolazione. Per verificare nel dettaglio i dati della copertura 5G dell’operatore telefonico arancione è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata, dove è possibile osservare l’evoluzione dell’infrastruttura praticamente in tempo reale, data la frequenza degli aggiornamenti della mappa.

À propos di WindTre, eccovi la lista di offerte di portabilità per giugno 2022.