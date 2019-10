In rete alcune immagini dello smartwatch Xiaomi: è uguale ad Apple Watch

Dopo i rumor di ieri, emergono altre indiscrezioni sullo smartwatch che Xiaomi dovrebbe presentare il prossimo 5 Novembre. L'Mi Watch infatti si è mostrato in una serie di fotografie pubblicate sul web da vari leaker, che mostrano una scocca quasi identica a quella di Apple Watch.

Come vi mostriamo nel poster promozionale presente in calce, la cassa dovrebbe essere quadrata e non circolare come ipotizzato inizialmente, con la corona montata sul lato destro poco sopra un pulsante fisico ed un microfono. Quest'ultimo aspetto riprende in toto il design di Apple Watch, che sin dalla prima generazione include la Digital Crown che permette di navigare attraverso l'interfaccia grafica.

Una differenza rispetto all'orologio di Apple dovrebbe essere rappresentata dagli angoli, che a quanto pare saranno meno arrotondati. Dalle immagini si vede anche una scocca più spessa rispetto all'ultimo Watch 5.

A livello hardware dovrebbero essere presenti chip WiFi, GPS ed NFC, con supporto all'eSIM che consentirà di effettuare chiamate.

Gli utenti quindi saranno di fronte ad un dispositivo diametralmente diverso rispetto ad Mi Band 4, che però si rivolge ad un altro tipo di clientela.

Mi Watch, questo il nome, con ogni probabilità sarà basato su una versione personalizzata di Android Wear, il sistema operativo touch di Google. Per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora qualche giorno.