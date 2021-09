Su quale rete si appoggia Fastweb Mobile? Ecco la situazione a Settembre 2021

Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato delle offerte di Fastweb Mobile, l'operatore mobile che si è ritagliato una porzione importante del mercato mobile. Ma la domanda che si fanno molti interessati al passaggio è: a quale rete si appoggia?

Dopo aver affrontato lo stesso tema per PosteMobile, un altro operatore mobile molto popolare tra gli utenti, oggi ci soffermiamo su Fastweb Mobile che si è contraddistinto per offerte molto conveniente ricche di minuti, gigabyte ed SMS oltre che prezzi accessibili.

In una dichiarazione resa ai colleghi di MondoMobileWeb qualche mese fa, Fastweb ha confermato le intenzioni di sviluppare una rete proprietaria 5G mobile in collaborazione con WindTre, che entro il 2025 dovrebbe coprire il 90% della popolazione italiana. Tuttavia, almeno allo stato attuale "attesa del suo completamento su tutto il territorio nazionale, Fastweb sta utilizzando la rete WINDTRE e la rete 4G di TIM per garantire ai clienti la migliore esperienza di navigazione mobile".

Sostanzialmente quindi, se vi state chiedendo a quali operatori si appoggia Fastweb Mobile ad oggi, 19 Settembre 2021, la risposta è WindTre e TIM, ma entro il 2025 dovrebbero esserci novità per tutti con l'arrivo della rete proprietaria.

Fastweb al contempo sta anche continuando l'estensione della sperimentazione della tecnologia VoLTE.