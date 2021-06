Su quale rete si appoggia Iliad? I dettagli sulla copertura

L'utenza di Iliad è ormai in costante aumento e l'operatore francese si sta imponendo anche nel nostro paese come uno dei più importanti. Tuttavia, in alcune zone ancora non è possibile godere di un servizio di altissima qualità, ma la compagnia sta lavorando per ampliare la copertura.

È bene precisare infatti che Iliad si appoggia nella maggior parte dei casi ai vecchi operatori Wind, ma la compagnia di Benedetto Levi sin dal debutto ha reso note le intenzione di sviluppare e consolidare una rete proprietaria in grado di offrire agli utenti un servizio d'eccellenza.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, Iliad avrebbe superato quota 7500 impianti proprietari attivi sul territorio nazionale, un dato in continua crescita anche su base mensile. Basti pensare che negli ultimi 12 mesi le attivazioni sono state 4.250 e che Iliad si avvia a raggiungere l'obiettivo delle 8.500 antenne proprietaria attive entro fine 2021.

In generale, comunque, i riscontri ottenuti da Iliad nella maggior parte dei comuni italiani sono positivi ed anche dove non è presente la rete proprietaria, la qualità è ottima. E' comunque disponibile una pagina dedicata in cui è possibile capire la disponibilità del servizio 2G, 3G, 4G e 4G+, mentre per quanto riguarda il 5G attualmente è disponibile solo ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.