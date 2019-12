In rete un bellissimo concept di iPhone SE 2, con jack da 3,5mm e Face ID

iPhone SE 2 (o iPhone 9). dovrebbe arrivare sul mercato ad inizio 2020, e secondo alcuni rumor sarà simile ad iPhone 8 a livello estetico, con tanto di pulsante Home fisico. Sul web però ha fatto capolino un concept fan-made che ci ha lasciati a bocca aperta.

Come vi mostriamo nel video presente in apertura, il concept è un mix di vari iPhone, tra cui anche i nuovi iPhone 11 per la disposizione del modulo fotografico. E' presente anche il jack audio da 3,5 millimetri, che Apple ha eliminato con iPhone 7 e 7 Plus nel 2016, per spingere le cuffie senza fili e ridurre lo spessore dei dispositivi.

Lo smartphone mostrato nel video ricorda anche iPhone 5 per le linee, ma contrariamente a quanto affermato da vari leaker ed analisti, non è presente il pulsante fisico con il riconoscimento delle impronte digitali ma uno schermo che occupa tutta la scocca frontale con tanto di notch e Face ID.

Di recente l'analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che iPhone SE 2 potrebbe arrivare sul mercato a fine marzo, con display da 4,7 pollici, chip A13 Bionic, 3 gigabyte di RAM e storage da 64 e 128GB. E' data anche per certa la presenza del Touch ID.