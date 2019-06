Rete elettrica russa sotto attacco da parte degli USA. Putin: 'pronti alla cyberwar'

Il Cremlino ha avvertito che le continue incursioni degli hacker americani nella rete elettrica della Russia potrebbero innescare ad una vera e propria cyberwar tra i due paesi. L'avvertimento è arrivato dopo che il New York Times aveva pubblicato la notizia che il Cyber Command Americano stava prendendo di mira la rete elettrica russa.

Nel rapporto pubblicato sabato, si leggeva che il braccio del Pentagono avrebbe adottato delle misure per "collocare malware potenzialmente paralizzanti all'interno del sistema russo in profondità e con un'aggressività che non si era mai vista prima". In alcuni casi, secondo il Times, i funzionari del Pentagono e dell'intelligence non avrebbero nemmeno riferito al presidente Trump di queste incursioni, per il timore che questo ne potesse parlare con funzionari stranieri. Proprio lo scorso anno l'inquilino della Casa Bianca aveva dato più potere al Cyber Command.

Sebbene l'articolo pubblicato dal popolare quotidiano non avesse prove reali a sostegno, al punto che vari analisti hanno messo in dubbio la sua veridicità, è comunque arrivato al Cremlino ed ai suoi funzionari, che hanno reagito tramite una dichiarazione diffusa all'agenzia governativa TASS.

Il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov ha esplicitamente affermato che "una cyberwar contro la Russia potrebbe essere una possibilità reale", in quanto "le aree vitali della nostra economia sono continuamente attaccate dall'estero". Secondo quanto affermato dal rappresentente del Presidente Vladimir Putin, le varie agenzie russe avrebbero cercato di contrastare gli attacchi per prevenire danni all'economia del paese.

L'articolo del NYT sostiene che la nuova strategia degli Stati Uniti di attaccare le infrastrutture russe sarebbe una sorta di ritorsione nei confronti delle posizioni adottate in precedenza dalla Russia nei confronti dei propri interessi.