Rete ferroviaria ad alta velocità collegherà Londra e Parigi nel 2025

Da decenni, chi viaggia in treno tra Londra e Parigi ha avuto una sola opzione: i treni gestiti da Eurostar. Ma le cose stanno per cambiare: una nuova era del trasporto ferroviario sta per sorgere, grazie all'audace startup Evolyn che ha annunciato l'acquisto di 12 treni dal produttore francese Alstom.

Questo nuovo servizio ferroviario, destinato a rivoluzionare il modo in cui viaggiamo tra le due capitali europee, verrà lanciato nel 2025 e sarà pienamente operativo entro il 2026. Dettagli come tariffe, orari e servizi a bordo sono ancora avvolti nel mistero, ma una cosa è certa: dopo 30 anni di dominio incontrastato di Eurostar, il mercato sta per vivere una svolta.

Il viaggio tra le due città avviene attraverso il Tunnel della Manica, lungo 50 chilometri, che attualmente non sfrutta appieno la sua capacità di traffico. Al momento, la compagnia principale gestisce oltre una dozzina di treni al giorno tra la stazione Gare du Nord di Parigi e la stazione St. Pancras International di Londra, con un viaggio che dura poco più di due ore. Questa rotta rappresenta una fonte di guadagno significativa per Eurostar, che l'anno scorso ha registrato profitti per 352 milioni di dollari.

Con l'arrivo di Evolyn, la concorrenza si intensificherà, portando potenzialmente a prezzi più bassi, servizi migliori e una maggiore varietà di destinazioni per i viaggiatori. Molti leader europei vedono il potenziamento del trasporto ferroviario come un passo fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici, dato che i treni emettono generalmente meno gas serra rispetto agli aerei (per questo si pensano soluzioni alternative).

Nel frattempo, in Italia aspettiamo ancora Hyperloop.