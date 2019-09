In rete la foto di un iPad Pro con tre fotocamere posteriori. Lancio ad ottobre?

Le voci sulla nuova generazione di iPad Pro sono ormai presenti sul web da tempo, e secondo molti potrebbe vedere la luce già il prossimo mese, nel corso di un presunto nuovo keynote che Apple dovrebbe tenere ad Ottobre dedicato agli iPad ed al nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Quest'oggi sul web è trapelata la foto di un misterioso nuovo tablet.

Il popolare leakster legato al mondo Apple Sonny Dickison ha diffuso sul proprio sito web lo scatto che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrato un "prototipo in fase di progettazione" del prossimo iPad Pro di Apple, caratterizzato da tre fotocamere posteriori montate a quadrato, come nei nuovi iPhone 11. Secondo quanto affermato da Dickson, lo scatto proverrebbe da una fonte affidabile.

L'autore del post osserva anche che l'assenza della copertura in vetro presente nei modelli Pro dell'iPhone 11 potrebbe indicare qualcosa di unico in arrivo sulla versione iPad del sistema fotografico, ma non è da escludere "una piccola omissione" nel campione in questione.

Le voci su un possibile iPad Pro con tripla fotocamera posteriore sono ormai presenti sul web da tempo immemore, e lo scorso Agosto il blog giapponese Mac Otakara aveva pubblicato un nuovo rapporto che voleva Apple al lavoro su un tablet come quello mostrato nella foto.

Alti rapporti parlavano di un "significativo aggiornamento" alla gamma con i modelli del 2019.