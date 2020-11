In rete la prima foto della RTX 3080 Ti con 20GB di memoria

I rumor intorno ad una presunta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sono presenti sul web già da qualche settimana, e sebbene ancora non siano state diffuse informazioni ufficiali, i colleghi di Guru3D hanno pubblicato un render che mostra la variante Gigabyte AORUS della scheda grafica, con 20 GB di memoria.

Come mostriamo attraverso l'immagine presente in calce, che precisiamo ancora una volta non proviene da una fonte ufficiale, l'RTX 3080 Ti pone l'accento sui 20GB di VRAM GDDR6X, che dovrebbero utilizzare l'interfaccia a 320 bit. Nella fotografia si vedono anche tre ventole per la dissipazione del calore, che campeggiano lungo la scocca.

Nessuna informazione sulla possibile data di presentazione e lancio della GeForce RTX 3080 Ti, ma qualche giorno fa sul web sono emerse le possibili specifiche: si parla di 10496 CUDA Core, appunto 20GB di memoria, l'interfaccia bus a 320 bit con larghezza di banda di 760 GB/s e TGP di circa 320W.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, si vocifera che la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti andrà a collocarsi nella fascia di tra gli 899 ed i 999 Dollari.



Le prime ipotesi parlano di un lancio a Gennaio, ma attendiamo come sempre comunicazioni ufficiali da parte di NVIDIA per darvi notizie più precise.



Le RTX 3000 hanno avuto un impatto importante sulla trimestrale di NVIDIA, nonostante i problemi di disponibilità.