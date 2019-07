In rete le foto 'ufficiali' di Galaxy Note 10 e Note 10+

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il 7 Agosto, sono trapelati in rete quelli che dovrebbero essere i render "ufficiali" dei nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, i phablet della società coreana che dovrebbero puntare ulteriormente sulla produttività.

Ad aver scovato le immagini i colleghi tedeschi di WinFuture ed il leakster Ishan Agarwal.

Come si può vedere, Samsung intende riprendere la configurazione "a semaforo" delle tre lenti fotografiche posteriori, che sono montate verticalmente e non orizzontalmente. Si tratta di un elemento distintivo rispetto al Galaxy S10, ma anche una scelta estetica nuova, che si aggiunge alle cornici sottili ed il foro presente sul display, che nasconderà la fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate.

Per quanto riguarda il sistema di riconoscimento biometrico, invece, la società coreana dovrebbe affidarsi ad uno scanner per le impronte digitali integrato sotto lo schermo.

Non si tratta delle prime fotografie "reali" dello smartphone: lo scorso mese di Giugno erano trapelati in rete alcuni scatti che mostravano il dispositivo in funzione. Anche le nuove, non ci forniscono alcuna indicazione sul possibile addio al jack per le cuffie, di cui si è a lungo parlato nelle ultime settimane: secondo molti anche Samsung potrebbe aggiungersi alla lista dei produttori che l'hanno abbandonato a favore dell'USB-C.