In rete le informazioni di contatto private di VIP ed influencer di Instagram

E' stato trovato online un enorme database contenente informazioni di contatto di milioni di account Instagram, inclusi quelli di influencer, celebrità e brand famosi. Il database era presente su Amazon Web Services ed accessibile da chiunque, in quanto non richiedeva nemmeno una password per l'accesso.

Secondo quanto riferito da TechCrunch, al momento della scrittura dell'articolo erano presenti i dati di oltre 49 milioni di account, ma il numero cresceva di ora in ora.

A seguito di una breve analisi, i colleghi della popolare testata hanno scoperto che ogni record conteneva dati pubblici ricavati dagli account Instagram degli influencer, inclusa la biografia, la foto profilo, il numero di followers, i documenti che attestano la verifica del profilo, la posizione e nazionalità, ma anche le informazioni di contatto private come l'indirizzo email ed il numero di telefono.

La scoperta è stata effettuata dal ricercatore di sicurezza Anurag Sen, che ha tentato di rintracciare la persona che aveva pubblicato il database. I dati di ogni account generavano un punteggio in base al numero di follower, engagement, reach, like e le interazioni. Secondo le prime ricostruzione, dietro potrebbe esserci la società di Mumbai Chtrbox, che potrebbe usare il punteggio per calcolare il compenso da dare agli influencer per ogni post sponsorizzato.

TechCrunch riferisce che nella lista figuravano anche influencer molto famosi, ma anche celebrità ed altre personalità popolari sulla piattaforma di Facebook. Il sito ha contattato Chtrbox che poco dopo la segnalazione ha rimosso il database senza però fornire alcuna risposta.