In rete una lista degli iPhone ed iPad compatibili con iOS 14

Manca ancora tanto alla presentazione di iOS 14, che molto probabilmente sarà svelato alla WWDC di Giugno prossimo da Apple, con arrivo sugli iPhone ed iPad previsto per l'autunno, ma sul web si parla già dei possibili dispositivi supportati. A quanto pare, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro per garantire una compatibilità piuttosto ampia.

Il sito web francese iPhonesoft ha sostiene che iOS 14 arriverà sui seguenti dispositivi:

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPad Pro 2020

IPad Pro da 12,9 pollici

IPad Pro da 11 pollici

IPad Pro da 10,5 pollici

IPad Pro da 9,7 pollici

iPad 7

iPad 6

iPad 5

iPad mini 5

iPad Air 3

L'aspetto più sorprendente è senza dubbio rappresentato dall'inclusione dell'iPhone 6s, il top di gamma di cinque anni fa che dovrebbe ancora essere pienamente supportato. Chiaramente in lista è presente anche iPhone 12, il prossimo top di gamma che Apple dovrebbe svelare proprio a Settembre, e l'iPhone SE 2 che gli ultimi rumor danno in arrivo nei negozi già a Marzo.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze la lista in quanto non proviene direttamente da Apple e si tratta di un semplice rumor.