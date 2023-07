La rete mobile di Fastweb si conferma la più veloce d'Italia per Ookla anche nel 2023

Per la seconda volta consecutiva, la rete mobile di Fastweb si conferma la più veloce d’Italia negli speedtest di Ookla effettuati nei primi sei mesi del 2023. Il riconoscimento segue quelli analoghi ottenuti nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Nei primi sei mesi dell’anno, nello specifico, Ookla ha confrontato i risultati di 294.622 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con l’app per iOS ed Android per calcolare lo “Speed Score”. La rete ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità con valore medio pari a 97,84 Mbps in download e 12,64 Mbps in upload con uno “Speed Score” di 91,31, il più alto d’Italia e del 30% superiore a quello del secondo operatore classificato.

“Questo riconoscimento certifica il primato della nostra rete mobile così come la solidità della nostra strategia infrastrutturale” ha affermato Walter Renna, Chief Product Officer di Fastweb “La scelta di investire costantemente in innovazione e reti proprietarie ci consente di differenziarci dal mercato e ci posiziona come azienda leader nell’offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti”.

A tal proposito ricordiamo che è ancora attiva l’offerta di Everyeye e Fastweb che permette di navigare gratuitamente per tre mesi sulla rete 5G con 100 gigabyte di internet, minuti illimitati verso tutti e 100 SMSa costo zero, dopo di che si rinnoverà a 7,95 Euro al mese. Previsto un costo una tantum di 10 Euro, mentre la spedizione della SIM è gratuita.