In rete il nuovo tablet di Huawei con pennino e tastiera: si chiamerà MatePad Pro?

Il popolare leaker Evan Blass ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter alcuni render di quello che sembra essere il nuovo tablet 2-in-1 di Huawei, che secondo quanto riferito dovrebbe chiamarsi MediaPad Pro ed andrà ad inserirsi nella stessa fascia di mercato dell'iPad Pro.

Proprio la somiglianza al tablet top di gamma di Apple è la prima cosa che salta all'occhio, ma le specifiche tecniche sembrano essere molto interessanti.

Il progetto attualmente avrebbe il nome in codice "Marx" e nelle fotografie trapelate in rete sfoggia delle cornici molto sottili con supporto al pennino M-Pen dell'azienda. In due fotografie viene anche mostrato il supporto ad una cover magnetica con tastiera, he lo rende simile alla gamma di laptop MateBook ed appunto all'iPad Pro.

I render mostrano anche le scocche di due colori (white e black) ed un ingresso USB-C affiancato da due altoparlanti laterali. Non sono arrivate informazioni invece in merito alla possibile introduzione del jack da 3,5 millimetri.

Al momento inoltre non sono disponibili nemmeno indicazioni riguardo la possibile data di presentazione ed il prezzo. A quanto pare però le intenzioni della società cinese sono di ritagliarsi un ruolo rilevante anche in un mercato storicamente dominato dagli iPad.

Cosa ne pensate di questo presunto MediaPad Pro?