La prima rete di PC quantistici europei è vicina: debutto già nel 2023

E’ più vicina di quanto si possa credere la prima rete di computer quantistici europea. Ad annunciarlo Tommaso Clarco dell’Università di Colonia, nonchè uno dei promotori del programma europeo delle tecnologie quantistiche.

A quanto pare, infatti, potrebbe debuttare in Europa già nel 2023 la prima rete di PC quantistici: i primi due dovrebbero essere collegati tra Francia e Germania ma chiaramente a lungo termine si lavora per estendere il prodotto anche ad altre nazioni, già nel 2024 ed anche in Italia.

Calarco, che fa anche da direttore dell’Istituto Tedesco per il Controllo Quantistico, ha affermato che “i primi computer quantistici sono stati costruiti grazie al programma flagship sulle Tecnologie quantistiche della Commissione Europa: uno è a Parigi e uno è a Jülich ed entrambi sono a disposizione di ricerca e industria per sviluppare nuove applicazioni”. Come detto poco sopra, saranno collegati tra loro nel 2023 ed andranno a costituire il cardine della rete di computer quantistici che si estenderà nel 2024. A tal proposito, è già stato pubblicato il bando per acquistarne tra quattro a sei, e da montare in altre città europee, Italia compresa che sta collaborando al progetto con il Cineca e per cui “ha presentato la domanda per accedere al progetto futuro, nel quale potrebbe acquisire un computer da installare a Bologna, nell’ambito di un progetto approvato con il Recovery fund. Un progetto che prevede la partecipazione di altri enti di ricerca, in direzione di creare un’iniziativa nazionale”, ha affermato il ricercatore all’ANSA.

Se volete sapere cos’è un computer quantistico, vi rimandiamo al nostro speciale.